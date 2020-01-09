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حوادث

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 11:11 ص
انقلاب سيارة وقود
انقلاب سيارة وقود
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مصطفي الرماح - أحمد مهدي
وقع منذ قليل حادث اصطدام سيارة محملة وقود بسيارة اخري علي الطريق الصحراوي الكليو ٥٩ القادم من الاسكندرية اتجاه القاهرة.

وتسبب الحادث فى وجود تسريب واشتعال سيارة ملاكي كانت متوفقة دون وجود مصابين.

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وعلى االفور انتقال اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الادارة والحماية المدنية لمكان الحادث للسيطرة على الموقف وتسير الحركة المرورية.
تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور
تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور
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