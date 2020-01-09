تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

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وعلى االفور انتقال اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الادارة والحماية المدنية لمكان الحادث للسيطرة على الموقف وتسير الحركة المرورية.

وقع منذ قليل حادث اصطدام سيارة محملة وقود بسيارة اخري علي الطريق الصحراوي الكليو ٥٩ القادم من الاسكندرية اتجاه القاهرة.وتسبب الحادث فى وجود تسريب واشتعال سيارة ملاكي كانت متوفقة دون وجود مصابين.