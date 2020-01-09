الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسمدة خلال عام 2019

قال حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين ، إن أسعار المستلزمات الزراعية ( التقاوى – الأسمدة – الأيدى العاملة ) مرتفعة مقارنة بأسعار الإنتاجية ، ولكن أسعار الأسمدة لم ترتفع هذا العام كما يزعم البعض .



وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن سعر شيكارة أسمدة اليوريا 159.5 جنيه ، وسعر شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، وبهذا لاتزيد أسعار الأسمدة عن عام 2018 .



وأوضح "نقيب الفلاحين" أن أسعار الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية كما هى ، ولكن تكمن المشكلة الحقيقية فى عدم الاكتفاء منها فلا تسد احتياجات الفلاح ، وبالتالى يتجه نحو السوق السودا والذى ترتفع أسعاره على المزارعين .



وأكد أن سعر طن اليوريا فى السوق السودا وصل إلى 5000 جنيه وأكثر ، وقد يتضاعف السعر عن أسعار الجمعيات الزراعية .



وأشار إلى أن أسعار الأسمدة العضوية مرتفعة جدًا ، ولايتم بيعها مدعمة فى الجمعيات الزراعية لذا يعانى الفلاحون من ارتفاع الأسعار بشكل عام .

