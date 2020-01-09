تعرف على أول طلبات المدير الفني الجديد للإسماعيلي

طالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الحصول على تسجيلات الفريق خلال مشواره بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس فضلا عن تسجيلات الفرق المنافسة.



وجاء طلب المدرب الفرنسى من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق سعيا لتجنب تكرارها خلال المباريات المقبلة.



واعلن مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان ، منذ يومين عن تعيين الفرنسي جوميز مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي مودريتش.