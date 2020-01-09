مصطبة شعبية عرض مسرحي للموهوبين بقصر الشاطبي



قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي " مصطبة شعبية " بقصر ثقافة الشاطبي، العرض نتاج ورشة الحكي التي أقامها قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية لمدة ٥ أيام، قام خلالها المخرج إبراهيم أحمد بتعريف الموهوبين على أساسيات المسرح، مفهوم الارتجال والحكي، وكيفية كتابة حكاية.



قدم الموهوبون عرض بعنوان " مصطبة شعبية" نتاج الورشة يتناول العرض قصص مجموعة من الشباب يعرضون قصصهم في جلسة على مصطبة شعبية، تحمل كل قصة درس مستفاد مثل المثابرة حتى تحقيق الحلم، عدم التنمر، عدم التحرش، قضية خطف الأطفال، الدعوة لحب الأهل والأصدقاء، وأهمية ممارسة الرياضة.



العرض بطولة ريدان عياد، روجينا يحيى، ملك أيمن، نورهان محمد، عبد الرحمن البدري، محمود علي، محمود عرب، عمر فريج، بيجاد سعد، أحمد حازم، عبد الرحمن البنا، ضيف الشرف محمد عادل، إضاءة محمد طوسون، هندسة صوتية عبد الرحمن عيد، مساعد مخرج عبد العزيز عوض ومحمد بدر، إخراج إبراهيم أحمد.