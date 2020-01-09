AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع موجة البرد.. طريقة عمل شوربة العدس بالخبز المحمص

الخميس 09/يناير/2020 - 12:31 م
طريقة عمل شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس بالخبز المحمص
Advertisements
نهى هجرس
طبق شوربة العدس من الأطباق المناسبة للأجواء الباردة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس بطريقة جديدة ومختلفة مع الخبز المحمص.

المقادير لعمل شوربة العدس:
- 1/2 كيلو عدس
- 1/2 كيس شعرية
- 4 ثمرة طماطم
- 4 ثمرة جزر مقطعة
- 1 ثمرة بصل مقطعة
- 6 فص ثوم
- ملح
- شطة
- كمون
- خبز محمص ، مكسر


خطوات التحضير:-
- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.
- ضعي العدس و البصل و الطماطم و الجزر و الثوم في الماء و اتركيه حتى يغلي المزيج.
- اتركي العدس حتى يبرد ثم اخلطيه في الخلاط بالكامل.
- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلبي ثم تبليه بالملح و الشطة و الكمون.
- ضعي الخبز المحمص في اطباق التقديم ثم ضعي العدس عليها و يقدم ساخنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفي نفسك.. 3 طرق لعمل شوربة العدس

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

لو عايز تبقي دفيان.. العدس والارز المعمر وحمص الشام اكلات لا تستغنِ عنها في الشتاء

هنتغدى إيه النهاردة ..فتة كفتة الدجاج

ترشيحاتنا

دعاء المطر.. 4 كلمات قالها الرسول بعد انتهاء الأمطار

هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 -1-2020.. فيديو

إصابة 18 من قوات حفظ السلام فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية بمالي

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

بعد إعلانهما الصادم.. هذا ما تقوله لغة جسد هاري وميجان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور