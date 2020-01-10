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رياضة

الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوي الهمم لعبور المانش

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أطلق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى إشارة بدء اختبارات السباحة لفريق ذوى الهمم استعدادا لعبور بحر المانش فى يوليو القادم فى المرسى النهرى بالنادى الأهلى اليوم بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة وحضور عدد كبير من مشجعى فريق ذوى الهمم .

ويقود الاختبارات السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وقال شلبى  فى تصريح صحفى اليوم  أن السباحين المشاركين فى المحاولة من ذوى الاحتياجات الخاصة  هم : محمد الحسينى ، محمد كرم ، زياد كحيل ، عمر بركات  لاختيار الأفضل لمحاولة عبور المانش فى أول تتابع للمنتخب المصرى الألمانى.

وتابع شلبى :  يشارك فى المحاولة السباح سيد الباروكى صاحب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الاختبار الثانى له لقياس مدى تحمله لبرودة المياه ومصاحبة السباحين المشاركين فى الاختبارات لتشجيعهم وتأمينهم أثناء محاولة السباحة .

وتجرى اختبارات السباحة لمدة ساعة متواصلة مع وضد التيار  بين مركبين لمسافة ٢٥٠ مترا تحت اشراف شلبى والسباحة الاولمبية شيروت حافظ وطارق الباروكى مدرب الأحمال.

وقام الخطيب بتسليم تيشرتات النادى الأهلى للسباحين لتشجيعهم .
الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوي الهمم لعبور المانش
الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوي الهمم لعبور المانش
الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوي الهمم لعبور المانش
الخطيب يطلق إشارة البدء لاختبارات السباحين ذوي الهمم لعبور المانش
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