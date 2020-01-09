دبلوماسي سابق: الاجتماع الخماسي اعتبر اتفاقيات السراج وأردوغان باطلة.. فيديو

أثنى السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشأن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى مع زعماء الدول الكبرى، خاصة مع الرئيسين التركى والروسى والفرنسى وغيرهم من الدول، فيما يخص الاجتماع للتنديد بتدخل تركيا فى ليبيا.



وكشف السفير محمد عبد الحكم، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الاجتماع الخماسى الذى ضم وزراء خارجية "مصر، وفرنسا، وقبرص، واليونان، وإيطاليا" أكد على الموقف المشترك والتوافق الكامل ضد "البلطجة" التركية التى تمارسها فى شرق البحر المتوسط ومحاولات تداخلها السافر على الأراضى الليبية دون وجه حق.



وأوضح محمد عبد الحكم أن الاجتماع الخماسى أيضا أكد ضرورة القيام بجهود مشتركة إضافية لمواجهة هذه التداعيات والتحديات والإرهاب.



وقال محمد عبد الحكم، إن الاجتماع الخماسى الذى ضم مصر ورؤساء وزراء بعض الدول الأوروبية ناقش أيضا النزاعات المسلحة والرفض الكامل لمذكرات التفاهم التى وقعها فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبى، مع أردوغان، والتى ضمت تحديد المناطق البحرية، ومذكرات التعاون العكسرى، والتى تعد باطلة وغير شرعية وتنتهك القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بترسيم الحدود البحرية.



يذكر أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، والمتابعة عن كثب للموقف الداخلي الليبي الراهن، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة فيه.