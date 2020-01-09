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وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط.. يضم 13 ورشة ومخطط إضافة.. 6 ورش جديدة منها واحدة للطاقة الشمسية.. وبدء تجهيز فندق الإقامة ليستقبل المتدربين الأفارقة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:40 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
  • في بداية جولة بالصعيد..
  • وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط
  • المركز يضم 13 ورشة ومخطط إضافة
  • 6 ورش جديد منها واحدة للطاقة الشمسية
  • بدء تجهيز فندق الإقامة ليستقبل المتدربين الأفارقة
  • العامل المصري جبار إذا ما توافرت له كل الإمكانيات يصبح الأفضل على مستوى العالم

بدأ وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم، الخميس، جولة تمتد لمدة 4 أيام يزور خلالها محافظات قنا والأقصر وأسوان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا، ويطمئن علي العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ويلتقي القيادات النقابية للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يواجهونها، ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

بدأت الجولة من قنا، حيث تفقد الوزير يرفقه محافظ قنا اللواء أشرف غريب، مركز التدريب المهنى لتعليم فنون الحرف اليدوية، بمدينة فقط التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع، أي ما يوازي 8 أفدنة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين يضم 150 سريرًا، واستمع لشرح من مدير المركز المهندس عبد الحميد غزال، بحضور أسعد أحمد السيد، مدير المديرية، مشيرا إلى أن المركز يضم 13 ورشة تدريبية، منها 9 ورش على مهن التشييد والبناء (نجار، وحداد مسلح، وشدادات معدنية، وبناء طوب، ومحارة، وسيراميك، والسباكة، وتركيبات كهربائية، ومعمل مساحة)، بالإضافة إلى ورش نجارة وخراطة مطلوب صيانتها، واللحام جار تطويرها، وورشة التبريد والتكييف جار استكمالها.

كما تفقد الوزير والمحافظ أماكن 6 ورش جديدة يجري إقامتها من ضمنها ورشة للطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية)، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول، والملابس الجاهزة، والتطريز الآلي، والحاسب الآلي.

وتفقدا الفندق الملحق بالمركز لبدء تجهيزه وفرشة ليستقبل متدربين من الاشقاء الأفارقة وجنسيات آخرين بإعلان ذلك من خلال سفاراتنا بالخارج، داعيا الشباب من الجنسين بمحافظات الصعيد والمحافظات المجاورة لقنا إلى الإقبال على التدريب لتأهيلهم لمختلف المهن والحرف، لبداية مشروع صغير يدر دخلًا لهم، موجها مدير مديرية قنا بمنح المتدربين شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، ليكون بذلك صاحب عمل.

كما طلب من الفتيات المتدربات على مهنة المساحة تشجيع زميلاتهم على التقدم للتدريب، حتى يكون لهم فرصة عمل في هذه المهنة لعدم انقراضها.

كما تفقد الوزير والمحافظ مساحة 4 آلاف متر سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل بتدريب الشباب من خريجي دبلومات الزراعة بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية على إقامة صوبات زراعية بزراعة نباتات طبية وعطرية.

وأكد وزير القوى العاملة أن المركز بعد تطويره وتغيير النمط التدريبي سوف يقدم أحدث برامج للدراسة والتدريب وبناء القدرت وتأهيل الشباب وتنفيذ أحلامه وتطلعاته في توفير حياة لائقة وكريمة، مشيرا إلى أن العامل المصري جبار إذا ما توافرت له كل الإمكانيات يصبح أفضل عامل على مستوى العالم.

وقال محمد سعفان إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بتنمية جنوب الصعيد، ونتيجة لذلك تم تطوير المركز بعد أن كان من ضمن المشروعات المتعثرة والمهملة بالمحافظة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حل المشاكل التي كانت عقبة أمامه، موضحا أنه سيساهم في تدريب المتدربين من التعليم وخريجي المدارس الفنية ومنحهم مهنة تساعدهم في الحياة ويساهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلي 7.8% من إجمالي قـوة العمـل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019.

وأوضح أن الوزارة أطلقت العام الماضي عاما للتدريب المهني، مؤكدا أن هذا الملف يعتبرُ من أهم اهتماماته الرئيسية لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل، والقضاء على شبح البطالة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية 2030".

وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والنهوض بها نهوضًا شاملًا، والبالغ عددها 38 مركزًا و3 ورش ثابتة، و13 وحدة متنقلة، تم إعادة وتهيئة وتجديد 8 وحدات من هذه الوحدات وتزويدها بالعربات اللازمة لانتقالها بين جميع المحافظات والأقاليم والنجوع والقرى، لتدريب الشباب على ما يحتاجه سوق العمل المصري.

من جانبه، أكد المحافظ أن قنا ستكون لها الريادة على صعيد مصر والأفضل خلال عامين من الآن، مشيرا إلى أن ميزانية المحافظة تضاعفت 4 مرات سابقتها لتصل إلى 4 مليارات جنيه.
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