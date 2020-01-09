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محافظات

اجتماعات مكثفة للجنة العليا لتقنين أراضي الدولة في أسيوط لاستكمال الإجراءات

الخميس 09/يناير/2020 - 12:30 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل في منظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة لكونها "حق الشعب" وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 .

وأشار إلى ضرورة تكثيف العمل في المنظومة للانتهاء من الإجراءات وخطوات التقنين من فحص ومعاينة وتقييم فني وتثمين لقطع الأراضي وتحرير عقود لأصحابها طبقًا للسعر المحدد من لجان التقييم مع مراعاة وضع سعر مناسب لها طبقًا للقيمة الفعلية دون مغالاة.

كان المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط قد عقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لتقنين أراض املاك الدولة لبحث ومناقشة ما وصل إليه ملف التقنين بمراكز وقرى المحافظة حتى الآن ؛ وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومسئولي أملاك الدولة.

وأوضح السكرتير العام إنه يتم مواصلة العمل في إنهاء الإجراءات اللازمة لتحرير مزيد من العقود حتى الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين طبقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطالبًا المواطنين المتقدمين لتقنين وضع اليد لاستكمال الإجراءات المتبقية لاستلام عقودهم في أسرع وقت ممكن لافتًا إلى تشديد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على بذل مزيد من الجهد تجاه في هذا القطاع الهام والانتهاء من الاجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وإعادة حق الدولة.

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