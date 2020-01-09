ماذا سيحدث حال إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23 ؟

كشف استطلاع أجراه موقع "والاه" العبري اليوم الخميس عن القوائم الانتخابية للكنيست الـ23 عن أن القوائم المشتركة لن يكون لها تأثير على تقسيم التكتلات السياسية مع تزايد الضغوطات السياسية والجماهيرية لتشكيل قوائم مشتركة في اليمين واليسار.



وأظهر الاستطلاع أنه فيما لو اتحدت ميرتس مع حزب العمل فانهم سيحصلون على نفس المقاعد التي حصلوا عليها بخوضهم الانتخابات بشكل مستقل، لكنهم مع ذلك سيتجنبون المخاوف عدم تجاوزهم نسبة الحسم.



ويتضح من الاستطلاع أيضا ان خوض قوائم الأحزاب الصهيوينة المتدينة الانتخابات في قائمة مشتركة، يمكن أن ينقذ جزء من الأصوات التي يمكن أن تضيع تحت نسبة الحسم، وحتى أنه سيقوي تكتل اليمين – لكنه لن يغير بشكل دراماتيكي وضع تكتل اليمين في جهوده للوصول إلى ائتلاف من 61 مقعدا.



وكشف الاستطلاع أنه فيما لو خاضت الأحزاب الإسرائيلية الانتخابات وهي على شكلها الحالي فان الحزب الأكبر سيكون تحالف "كاحوال لافان" مع 35 مقعدا مقابل حصول الليكود على 33 مقعدا تكتل اليمين-حريديم بقي مستقرا مع 33 مقعدا، 8 لحزب شاس المتدين ، 8 لحزب "يهدوت هتوراة المتدين" و6 لحزب "اليمين الجديد"، في الشق المتدين أكثر للصهيونية المتدينة الذي انقسم بين بتسلئيل سموتريش ورافي بيرتس، أيضا "البيت اليهودي" الذي يخوض الانتخابات مع "عوتسماة يهوديت" لم يجتاز نسبة الحسم مع (2.8%) من الأصوات وأيضا الاتحاد القومي لن يمر نسبة الحسم مع (1.1%) من الأصوات.



أيضا تكتل اليسارمركز لن يتغير عن الانتخابات القادمة وبقي مع 44 مقعدا: تحالف "كاحوال لافان" تزيد قوته بمقعدين مع 35 مقعدا والتي تأتي على حساب "العمل" (5 مقاعد) و"المعسكر الديموقراطي"(4 مقاعد) حيث يتراجع كليهما بمقعد بينما القائمة المشتركة تحافظ على قوتها مع 13 مقعدا، ويحصل "يسرائيل بيتنو" برئاسة افيجدور ليبرمان يحصل على 8 مقاعد ويتضح من الاستطلاع ان المأزق السياسي الذي أدى الى الوصول إلى انتخابات ثالثة لا زال قائما والوضع لا زال بعيدا من تشكيل حكومة.



كما فحص الاستطلاع شكل التصويت فيما لو تشكلت قوائم مشتركة في اليمين واليسار ، فالنتيجة أن اتحد "الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" و"عوتسماه يهوديت" سيحصلون على ثمانية قوائم وسيتجنبون خسارة عشرات الالاف الأصوات تحت نسبة الحسم قائمة ائتلافية تجمع بين "العمل" و"ميرتس" ستحصل على 9 مقاعد، تحالف "كاحوال لافان" يتراجع من 35 الى 34 أيضا الليكود يتراجع من 33 الى 32، اما باقي الأحزاب فان النتيجة بدون أي تغيير، وبخصوص اشكال التكتلات السياسية فان تكتل مركز-يسار يضعف من 44 مقعدا الى 43، وتكتل اليمين بدون الحريديم يرتفع من 39 إلى 40 مقعدا.



وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن رئيس "اليمين الجديد" نفتالي بينط يدرس خوض الانتخابات في قائمة مشتركة للأحزاب الصهيونية المتدينة، وأشير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو من يحث بينط للقيام بهذه الخطوة والحديث يدور عن خوض جميع أحزاب اليمين الانتخابات معا مع "عوتسماه يهوديت".



كما يسعى تحالف "كاحوال لافان" بدفع حزب العمل وأحزاب "المعسكر الديموقراطي" خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، وصرح بيني جانتس أمس أنه أوضح أمام رؤساء كلا الحزبين أن تحالف "كاحوال لافان" سيستمر بخوض الانتخابات كحزب "مركز" بدون ضم أحزاب إليه لا من اليمين ولا اليسار وأنه يتطلع من كليهما التصرف بمسؤولية وخوض الانتخابات في قائمة واحدة، وجاء ذلك على خلفية مطالبة رئيس العمل عمير بيرتس بتوحيد "كاحوال لافان" مع "العمل" و"ميرتس"، لكن أقواله اعتبرت بانها "فخ" من قبله حتى لا يتم دفعه لتوحيد "العمل" و"ميرتس".