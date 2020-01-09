حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى



وتسبب الحادث فى وجود تسريب واشتعال سيارة ملاكي كانت متوفقة دون وجود مصابين.



وعلى الفور انتقال اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الادارة والحماية المدنية لمكان الحادث للسيطرة على الموقف وتسير الحركة المرورية.

تفقد اللوا علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، موقع حادث تصادم سيارة مواد بترولية بسيارة اخرى بطريق الاسكندرية الصحراوى، حيث قاما بالتشديد على القوات بسرعة الانتهاء من رفع اثار الحادث لتسير الحركة المرورية على الطريق .وكان وقع صباح اليوم حادث اصطدام سيارة محملة وقود بسيارة اخري علي الطريق الصحراوي الكليو ٥٩ القادم من الاسكندرية اتجاه القاهرة.