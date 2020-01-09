AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

الخميس 09/يناير/2020 - 12:27 م
اللواءعلاء متولى
اللواءعلاء متولى مدير الادارة العامة للمرور ومحافظ الاسكندري
Advertisements
مصطفي الرماح - أحمد مهدي
تفقد اللوا علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، موقع حادث تصادم سيارة مواد بترولية بسيارة اخرى بطريق الاسكندرية الصحراوى، حيث قاما بالتشديد على القوات بسرعة الانتهاء من رفع اثار الحادث لتسير الحركة المرورية على الطريق .

وكان وقع صباح اليوم حادث اصطدام سيارة محملة وقود بسيارة اخري علي الطريق الصحراوي الكليو ٥٩ القادم من الاسكندرية اتجاه القاهرة.

اقرأ ايضا: تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

وتسبب الحادث فى وجود تسريب واشتعال سيارة ملاكي كانت متوفقة دون وجود مصابين.

وعلى الفور انتقال اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الادارة والحماية المدنية لمكان الحادث للسيطرة على الموقف وتسير الحركة المرورية.
حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى
حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى
حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى
حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والسريعة

مساعد وزير الداخلية للمرور ينتقل لحادث اشتعال سيارة نقل على الدائري.. صور

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

ننشر أول فيديو لـ حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

مساعد وزير الداخلية للمرور يتفقد طريقي الدائري والإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

فيديو تجاوز 4 ملايين مشاهدة.. طفل يجري على حافة شرفة من الدور السابع

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2020

خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.. أين يمكن استهدافها ؟

الطقس خلال 72 ساعة.. استمرار الأجواء شديدة البرودة..وأمطار غزيرة على بعض المدن

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

اللحظات الأخيرة في حياة والد إيهاب توفيق قبل مصرعه في حريق فيلته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور