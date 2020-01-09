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حوادث

طلب مستعجل لمحكمة القضاء الإداري لوقف نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

الخميس 09/يناير/2020 - 12:31 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
تقدم محام بإخطار مستعجل لرئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ أعمال نقل تماثيل الكباش من معبد الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير، لحين الفصل في الدعوى المحدد لنظرها الأول من فبراير المقبل.

وذكر الطلب أنه أُقيمت دعوى لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقل تماثيل كباش الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتحدّد لنظر الشق العاجل جلسة الأول من فبراير أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى إلا أننا فوجئنا بقيام الجهة الإدارية بنقل أربعة تماثيل للكباش من معبد الكرنك بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء على أن يتم اليوم الخميس 9 يناير 2020.
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