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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته.. استجواب كارلوس غصن.. تلج في سانت كاترين

الخميس 09/يناير/2020 - 12:43 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي. 

سامح شكري يتوجه إلى الجزائر حاملا رسالة من السيسي إلى الرئيس تبون
يتوجه صباح اليوم، الخميس، وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية.. للمزيد اضغط هنا 

صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور
نشر الفنان خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. للمزيد اضغط هنا

صحيفة: الانتقام الإيراني لمقتل قاسم سليماني ضربة منسقة
نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع أن الرد الإيراني على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.. للمزيد اضغط هنا

تلج في سانت كاترين.. المدينة تواجه طقسا سيئا يصل للصقيع.. صور
تساقطت ثلوج خفيفة في وسط جبال سانت كاترين، مع تواصل انخفاض درجة الحرارة، وصولا لـ ٧ و٨ تحت الصفر.. للمزيد اضغط هنا 

بعد طلب الإنتربول.. استجواب كارلوس غصن في قصر عدل بيروت
يخضع رجل الأعمال كارلوس غصن، المسئول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، اليوم.. للمزيد اضغط هنا

الطقس خلال 72 ساعة.. استمرار الأجواء شديدة البرودة.. وأمطار غزيرة على بعض المدن
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تشير إلى استمرار الموجة الباردة على جميع المحافظات مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن.. للمزيد اضغط هنا 

طقس سيئ.. استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور
شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع في القرى والمدن.. للمزيد اضغط هنا

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