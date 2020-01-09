الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زيسكو غدا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بميت عقبة، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى.



ومن المقرر أن يعود طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك، اليوم، بعد حصوله على راحة من مران الأمس، بسبب تواجده في الغردقة لحضور حفل كاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية التي كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها.



ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم؛ بعد انتهاء مرانه على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء غد الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط ، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطتين.



ويسعى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة مازيمبى على صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



