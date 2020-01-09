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أخبار البلد

أمطار خفيفة على القاهرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الخميس 09/يناير/2020 - 12:49 م
أمطار خفيفة على القاهرة
أمطار خفيفة على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، هطول للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 09 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 10 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 11 15
السلوم 08 15
سيوة 07 12
بورسعيد 10 14
دمياط 10 14
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 11 16
السويس 11 17
العريش 08 16
رفح 07 15
رأس سدر 12 15
نخل 03 14
نويبع 10 15
طابا 08 14
كاترين 00 04
الطور 08 13
شرم الشيخ 12 18
الغردقة 11 18
مرسى علم 10 18
الفيوم 09 17
بنى سويف 09 17
المنيا 07 17
أسيوط 06 16
سوهاج 05 17
قنا 05 17
الأقصر 06 17
أسوان 09 17
أبوسمبل 06 16
الوادى الجديد 03 16
شلاتين 13 21
ابو رماد 14 20
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 20
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