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مدرس بالكلية اللاهوتية: البابا شنودة صاحب الفضل في تعلمي الألحان..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 02:06 م
المعلم إبراهيم العياد
المعلم إبراهيم العياد
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نورهان رأفت
قال المُعلم إبراهيم العياد المدرس بالكلية "اللاهوتية"، إن مولده كان في مدينة "اشروبة" محافظة المنيا، موضحا أنه كان لديهم إنسانة عظيمة وغنية في المدية اسمها " روم اس نيسوس" كانت توهب الكثير من الأراضي لخدمة المعلمين وكان الشعب يطلق عليها "الاشروبية".

وأضاف المعلُم إبراهيم عياد خلال حواة لـ أخبار مصر مع المذيع أيمن عدلي، أن روم اس نيسوس كانت تساهم في بناء الكنائس والجوامع أيضا، وكانت محبة للجميع و لبلدها.

وأشار المعُلم إبراهيم عياد المدرس بالكلية "اللاهوتية إلى أنه لم يعش طفولته، فكان محبا لألحان ودائم البحث عن أماكن لتعليم الألحان القبطية، فخرج من بلده متجها لبني سويف في بلدة "بياض" ، لافتا إلى أنه في ظل تواجد البطريرك "البابا شنودة" كان هناك معهد لتعليم الألحان وغناء الترانيم.

وأوضح المعُلم إبراهيم، أن البابا شنودة كان له الفضل في التحاقه بالمعهد، بالرغم من رفضه في أول مرة عند الالتحاق به لصغر سنة، موضحا أن البابا شنودة دائما ما كان يبلغه بحب الناس له في المعهد.

وذكر المعٌلم إبراهيم ، أنه قابل علماء من المجر منهم معلمة وهبت حياتها للعلم ، قدمت له محاضرة عن القداس الباسيلي وحضرها هو وابنه كانت، موضحا أنها كانت في غاية الإفادة له.
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