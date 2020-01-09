اتفاقية تعاون دولي بين مركز الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بجامعة بني سويف ومؤسسة SAS العالمية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات من أعضاء المجلس على الشراكة مع شركة SAS الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم وتحليل البيانات.



وقال الدكتور منصور حسن في بيان، اليوم الخميس، إنه في ضوء التوجه العالمي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم وتحليل البيانات في شتى المجالات المختلفة والتزايد المستمر لاستخدام مثل هذه التقنيات الحديثة في شتى الصناعات ، قامت الجامعة بعقد اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين مؤسسة SAS العالمية وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة لبناء كوادر مدربة على تقنيات الصناعة الحديثة وتكون منافسة على المستوى المحلى والدولي والذى ينعكس بدورة على التصنيف العالمي للجامعة من ناحية وخدمة المجتمع والصناعة من ناحية أخرى وعمل مبادرات واتفاقيات دولية في هذا الشأن.



جدير بالذكر أن الشركة تقوم بتنظيم منتدى عالمي ترعاه كبرى الجامعات الدولية وهو الأول من نوعه في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم وتحليل البيانات كما يتولى الدكتور منصور حسن إبرام اتفاقيات دولية مع الجامعات الأمريكية والشركات والبنوك الدولية المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.