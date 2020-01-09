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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين: الأسمدة لا تكفي الفلاحين رغم ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء

الخميس 09/يناير/2020 - 02:03 م
الأسمدة
الأسمدة
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شيماء مجدي
قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن الفلاحين يعتمدون فى الأغلب على الأسمدة من السوق السوداء؛ بسبب نقص كميات الأسمدة المدعمة التى تطرحها وزارة الزراعة والتى فى الأغلب لا تسد احتياجاتهم.

وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء تعتمد على سياسة العرض والطلب لذا ترتفع وتنخفض بناءً على ذلك، فليس لها أسعار ثابتة كذلك التقاوى وجميع المستلزمات الزراعية.

وأكد "نقيب المنتجين الزراعيين" أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء أرتفع من 220 لـ 250 جنيهh، بحيثُ يصل الفرق بين الأسمدة المدعمة والأسمدة فى السوداء 1500 جنيه فى الطن.

وأوضح أن الفلاحين هم الفئة الذين يحتاجون أكبر دعم من الدولة لأنهم أساس بناء الوطن سواء الصناعة أو التجارة.
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