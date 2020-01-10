AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السباح خالد شلبي يكرم الخطيب لاستضافة اختبارات منتخب ذوي الهمم لعبور المانش

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الحوادث
كرم السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بتسليمه درع بطولة ذوى الهمم لعبور المانش تكريما له على استضافة الاختبارات النهائية للمنتخب المصرى الألمانى لذوى الهمم لعبور المانش فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة اليوم .

اطلق الكابتن محمود الخطيب إشارة بدء اختبارات السباحة لفريق ذوى الهمم استعدادا لعبور بحر المانش فى يوليو القادم فى المرسى النهرى بالنادى الأهلى اليوم بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة وحضور عدد كبير من مشجعى فريق ذوى الهمم .

ويقود الاختبارت السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ برعاية وزير الشباب والرياضة .

وبدأت اليوم اختبارات السباحين ذوى الهمم فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة استعدادا لاختيار الأفضل لعبور بحر المانش والانضمام للمنتخب المصرى الالمانى .

وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على عقد اجتماع تنسيقي وأمني  مع مسئولي وزارة الداخلية والمشرفين على الاختبارات في حضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة والعميد علاء صلاح مدير امن النادي ، بالإضافة لإدارات الخدمات والعلاقات العامة والتسويق والمتابعة وذلك للترتيب للحدث وتأمينه حتى يخرج بالشكل الذى يليق بالنادي الأهلي.
السباح خالد شلبي يكرم الخطيب لاستضافة اختبارات منتخب ذوي الهمم لعبور المانش
السباح خالد شلبي يكرم الخطيب لاستضافة اختبارات منتخب ذوي الهمم لعبور المانش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي اليوم 21-11-2019 .. حقيقة رحيل الخطيب .. مباريات الفريق على استاد القاهرة بـ حضور جماهيري

ضم صالة السباحة المغطاة في نادي المعلمين إلى فرع الأهلي بالجزيرة

في يوم تاريخي.. الخطيب يعلن وحدة الأهلي الاقتصادية بالتعاون مع شركة ستادات

استادان وقناة وحمامات سباحة.. تفاصيل خطة الأهلي الاقتصادية حتى 2045 | صور

بزعانف المونو ولأول مرة بالعالم.. السباح باروكى يبدأ تدريباته فى الغردقة لعبور المانش

الخطيب يوافق على إقامة اختبارات السباحة النهائية للمنتخب العربي لعبور المانش

ترشيحاتنا

كواليس حرب الأهلى والزمالك لحسم ضم حماصة سموحة

بعد وفاة رياض.. داليا مصطفى تحتفى بتواجدها في تريند جوجل

بعد وفاة والد إيهاب توفيق مختنقا.. الأدلة الجنائية تكشف مفاجأة بشأن نار التدفئة وبخار السخان

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. تعرف عليها

توقف عن تناوله.. نوع شهير من المسكنات يسبب برودة المشاعر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية

بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد