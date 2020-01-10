السباح خالد شلبي يكرم الخطيب لاستضافة اختبارات منتخب ذوي الهمم لعبور المانش

كرم السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بتسليمه درع بطولة ذوى الهمم لعبور المانش تكريما له على استضافة الاختبارات النهائية للمنتخب المصرى الألمانى لذوى الهمم لعبور المانش فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة اليوم .



اطلق الكابتن محمود الخطيب إشارة بدء اختبارات السباحة لفريق ذوى الهمم استعدادا لعبور بحر المانش فى يوليو القادم فى المرسى النهرى بالنادى الأهلى اليوم بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة وحضور عدد كبير من مشجعى فريق ذوى الهمم .



ويقود الاختبارت السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ برعاية وزير الشباب والرياضة .



وبدأت اليوم اختبارات السباحين ذوى الهمم فى المرسى النهرى للنادى الأهلى بالجزيرة استعدادا لاختيار الأفضل لعبور بحر المانش والانضمام للمنتخب المصرى الالمانى .



وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على عقد اجتماع تنسيقي وأمني مع مسئولي وزارة الداخلية والمشرفين على الاختبارات في حضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة والعميد علاء صلاح مدير امن النادي ، بالإضافة لإدارات الخدمات والعلاقات العامة والتسويق والمتابعة وذلك للترتيب للحدث وتأمينه حتى يخرج بالشكل الذى يليق بالنادي الأهلي.