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أخبار البلد

المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير يطلقان حملة الشتاء فى سيناء

الخميس 09/يناير/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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أمانى نوار
للعام الثاني علي التوالي اطلق المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير حملة الشتاء تحت شعار " معا ضد برودة الشتاء" لدعم غير القادرين بجنوب ووسط سيناء الحبيبة.

وذلك بحضور قيادات من المصرف المتحد وفريق عمل إدارة إيثار للتنمية المجتمعية بقيادة جيهان أبو حسين وفريق عمل مؤسسة صناع الخير بقيادة الدكتور محمد عبد الجليل مدير عام المشروعات وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

حيث تم توزيع بطاطين الشتاء في عدد من كبير من القري والتجمعات القبلية الأشد احتياجا بمناطق نخل والجدي الشيخ عواد ووسط سيناء وصولا إلي منطقة جبل سانت كاترين مرورا بمنطقة النبي صالح والسعال والمرة والفرنجة.

وأكدت جيهان أبو حسين مدير عام إدارة إيثار للتنمية المجتمعية ، أن المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير قد أجريا بحثا ميدانيا لتحديد واختيار المناطق الأكثر احتياجا بوسط وجنوب سيناء لتوزيع بطاطين الشتاء عليها.

ونوهت جيهان أبو حسين أن مساندة أهاليننا في جنوب ووسط سينا الأكثر احتياجا يعد واجب قومي ونوع من التكافل الاجتماعي الذي حثت علية الأديان السماوية، وأضافت أن المصرف المتحد أطلق من قبل حملة "معا ضد برودة الشتاء" في عدد من محافظات مصر خاصة في منطقة الصعيد وللعام الثاني علي التوالي يطلقها في محافظة جنوب سيناء. 

وأشار الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أن حملة صناع الخير والمصرف المتحد لتوزيع بطاطين الشتاء علي الفئات الأكثر احتياجا داخل جنوب سيناء ستمتد لنهاية الأسبوع الجاري وستواصل عملها بمنطقة الطرفا والشيخ عواد بسانت كاترين.

وأوضح عبد الجليل عن اختيار منطقة جنوب ووسط سيناء وصولا لسانت كاترين باعتبارهما الأشد برودة في مصر.
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