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منوعات

القرار ليس مفاجئا.. تصرفات قام بها هاري قبل التنحي

الخميس 09/يناير/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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مريم صليب
قرار إنفصال الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل تسبب في صدمة وتصدع في القصر الملكي ببريطانيا ، فكانت صدمة كبيرة ، فالبعض علم القرار من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أبرزهم الملكة إليزابيث نفسها . 

وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية أن قرار الإنفصال لم يكن مفاجئا لبعض المحليين، حيث ذكرت التقارير أن الأمير هاري كان يسعى للإنفصال منذ مارس الماضي فقد قام ببعض التصرفات التي تشير إلى وجود نية للتنحي عن عضويته في العائلة الملكية. 

بدأ الأمر عندما أنشئ الزوجان موق إلكتروني خاص بهما بإسمهما بعيدا عن العائلة الملكية، مما أثار الحيرة وقتها في مارس 2019  حيث لفت إنتباه البعض أنها نقطة لإعلان خروجهما عن عباءة العائلة الملكية. 

وقد كان استخدم الأمير هاري وزوجته ذلك الموقع لحسابهما، وبدأوا في جني الأرباح منذ شهر يونيو ومن ثم أعلنوا قرار الإنفصال منذ ساعات. 

في الواقع كثير من المحللون لم يتفاجأوا، ولكن العائلة الملكية لم تكتشف أن ذلك الموقف سيكون مكان إعلان الانفصال عن المملكة. 
القرار ليس مفاجئا.. تصرفات قام بها هاري قبل التنحي
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