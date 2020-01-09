في اليوم العالمي للمشمش.. تعرف على فوائدة وأضراره

- يقى تناول المشمش من الإصابة بمرض سكر الحمل، وذلك لأنه يحافظ على نسبة السكر بمعدله الطبيعي في الدم.





تناول ثمرة من المشمش، تساعد الجسم على محاربة الكثير من الأمراض، وذلك غير شائع عند الأفراد، ولكن تزامنًا مع اليوم العالمي للمشمش 9 يناير، نقدم لكم فوائد المشمش الصحية، حتى يتناوله الجميع والتمتع بصحة جيدة.تعرف على فوائد المشمش الصحية وفقًا لموقع "healthline":تعزيز صحة العينالمشمش واحد من الفاكهة المفيدة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تحافظ على سلامة الجسم من الامراض، ومن ابرز فوائدة الصحية هي الحفاظ على صحة وسلامة العين، فهو يحتوي على فيتامين أ والذي يساعد على سلامة شبكية العين، وعدم الإصابة بأمراض النظر والمياه البيضاء والزرقاء مع مرور الوقت.الحفاظ على البشرةالشمس والأتربة والعوامل البيئية كل ذلك يضر بصحة الجلد، ولكن بالاستمرار على تناول ثمرة المشمش، تعمل على شد تجاعيد الجلد، والحماية من الاصابة بسرطان الجلد، كما أنه يحارب الأمراض الجلدية من خلال اتباع نظام غذائي صحي مليء بمضادات الأكسدة، والتي تتواجد في ثمرة المشمش، كما أنه يحتوي على فيتامين سي والتي تساعد الجسم على الحماية من إصابته بنزلات البرد الحادة، فهو أيضًا مليء بالكولاجين والذي يعتبر من أساسيات العناصر التي تحتاجها البشرة لتستعيد نضارتها.الحفاظ على صحة الأمعاءتناول ثمرة من المشمش يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء من الإصابة بأضرار، وذلك لدى الرجال والسيدات والأطفال، فهو يحتوي على الألياف الطبيعية القابلة وغير القابلة للذوبان، والذي يحافظ على مستوى السكر في الجسم، ومحاربة البكتيريا التي تتواجد في الأمعاء.حماية الكبد من التلفأثبتت الدراسات الحديثة أن المشمش يحافظ على صحة الكبد، كما أنه يساعد الجسم على محاربة الالتهابات التي تصيب الكبد، مع التخلص من السموم.تعرف على أضرار الإفراط من تناول المشمش وفقًا لموقع "erieinsurance":- إن الإفراط في تناول المشمش، يتسبب في الشعور بالصداع المستمر، وحدوث الدوخة وزغللة في العين.- من الأثار الجانبية التي يسببها تناول المشمش، انخفاض حاد في ضغط الدم مما يؤدي إلى الموت المفاجئ أو السكتات القلبية.- كما يتنسبب تناول المشمش في حدوث الإسهال والتهابات بالقولون.ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول المشمش للسيدات الحوامل.- يحتوى المشمش على نسب عالية من المعادن الضرورية لنمو الجنين، وصحة الأم مثل: البوتاسيوم، والسيليكون، والكالسيوم.- يقوم المشمش بحماية الجسم من الإصابة بمرض الأنيميا أي فقر الدم، وذلك لاحتوائها على الكوبالت، والنحاس.- يساعد تناول المشمش على الحماية من التعرض إلى مشاكل الحمل مثل: الإمساك، والبواسير، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.- يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تمد الجسم بالطاقة مثل الفسفور والحديد.