محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، بالمركز الثقافى ببورسعيد، احتفالا بإنجازات التمريض بالمحافظة، بحضور نقيب عام التمريض المصرى الدكتورة كوثر محمود، ولفيف من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بمحافظة بورسعيد ومحافظات الإسماعيلية ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء وغيرها.



وبدأت فعاليات الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن مشروعات المحافظة وفيديو النقابة العامة للتمريض والذى تناول الحديث عن الأبعاد المختلفة لمهنة التمريض ودورها فى حياة المريض، والتأكيد على منظمة الصحة العالمية أقرت بأن عام ٢٠٢٠ هو عام التمريض المصرى، وكذلك تم إلقاء قسم مهنة التمريض فى حضور حوالي ٨٠٠ فرد من أعضاء التمريض.



وفى كلمته، بعث اللواء عادل الغضبان تهنئة وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأعضاء هيئة التمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض المصرى، والتى تعتبر من أهم المناسبات التى شهدت أرض بورسعيد فعالياتها.



وأكد اللواء عادل الغضبان أن العصب الرئيسى فى المنظومة الطبية هو التمريض، وأن بورسعيد هى بداية تغيير الثقافة الطبية، لافتا إلى تقديره لمستوى الرعاية الطبية التى شهدها أثناء علاجه، حيث أوضح أن الاهتمام بالجانب الطبى كان أهم أولويات بناء الإنسان المصري الذي اهتمت به القيادة السياسية بشكل كبير.



وأشار إلى أن التمريض هو العنصر الأساسى فى تحقيق معدلات العمليات الجراحية التى شهدتها مستشفيات بورسعيد خلال زمن قياسي، مشيدا بإصرار القائمين على المنظومة الجديدة بتحقيق أعلى مستوى من النجاح، لافتا إلى وجود أطقم أطباء وهيئة تمريض على أعلى مستوى، مرحبا بالحضور من هيئة التمريض من المحافظات المجاورة، ووجه الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل الطبي وتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.



ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى، الشكر للقيادة السياسية ووزيرة الصحة واللواء عادل الغضبان على جهودهم فى مجال منظومة التأمين الصحى الشامل واهتمامه الشديد بتحقيق أفضل مستوى طبى، مشيرة إلى فخره بزيارة محافظة بورسعيد وقيام فعاليات الحفل على أرضها فى ظل الإنجازات التى شهدتها بورسعيد والتنمية التى تحققت فى جميع المجالات.