وفاة ربة منزل تناولت الحبة السامة بملوي

أقدمت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها على الانتحار بمادة سامة مجهولة، حيث وصلت مستشفى ملوي العام جثة هامدة.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوى من مستشفى ملوي العام بوصول ريتا. ث. أ. ف 35 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية البرشا بملوي، جثة هامدة.



وبسؤال أهليتها أقروا بقيامها بتناول مادة مجهولة من المرجح أنها "حبة حفظ الغلال".



وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد علاء جلال للتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

