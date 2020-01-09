بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاده.. السيمفونى يغرد بأعمال بيتهوفن

يطلق أوركسترا القاهرة السيمفوني سلسلة حفلات تحمل اسم المؤلف الألمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاده، يبدأ أولها فى الثامنة مساء السبت 11 يناير على المسرح الكبير ويقودها المايسترو هشام جبر، ويشارك خلالها عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا والسوبرانو الصينية اكسين وانج.



يتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن؛ افتتاحية لينور وكونشيرتو البيانو والأوركسترا، إلى جانب السيمفونية الرابعة لـ مالر.



يذكر أن لودفيج فان بيتهوفن مؤلف موسيقي ألمانى ولد في ديسمبر 1770 وتوفى مارس 1827، ويعد أحد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعًا لأعمال موسيقية خالدة، وقدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام، وله الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته للأوركسترا تسـع سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومؤلفة واحدة للفيولينا، كما كتب العديد من الأعمال كمقدمات للأوبرا.



بدأ بيتهوفن يفقد سمعه في الثلاثينيات من عمره، إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز بالإبداع، ومن أجمل أعماله السيمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة.