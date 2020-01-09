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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الجزائري يبحثان الأزمة الليبية ويدعمان الحل السلمي

الخميس 09/يناير/2020 - 02:37 م
وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الجزائري يبحثان الأزمة الليبية
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دعاء أبوهشيمة
عقد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم ونظيره الإيطالي لويجي ديمايو، لقاء صحفيا اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، وبحثا خلالها الأزمة الليبية وتطوراتها.

وأكد بوقادوم على دعم الجزائر للحل السياسي في ليبيا ورفضها التدخل العسكري؛ مشددا على ضرورة احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة.

ودعا الوزير الجزائري إلى عقد مفاوضات بين الليبيين بدعم من المجتمع الدولي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو، إن كل الدول التي زارها بما فيها مصر و بلجيكا والجزائر أيضا كلها متفقة على ضرورة الوصول لحل سلمي ووقف إطلاق النار بليبيا، بحسب صحيفة النهار أونلاين الجزائرية.

وأكد ديمايو أن الكل موافق على ضرورة الوصول لحل يضمن الاستقرار بالمنطقة.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء أمس الأربعاء إلى الجزائر في زيارة رسمية. وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر حول الأزمة الليبية.
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