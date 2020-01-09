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رياضة

أسامة خليل: قانون الرياضة أعاق مسيرة الكرة المصرية.. والسلطة في يد فرد واحد مفسدة

الخميس 09/يناير/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد اسامة خليل، نجم نادي الاسماعيلي السابق، على ان الجمعيات العمومية المُسيطر عليها هي مصيبة الكرة المصرية بالوقت الحالي، معللًا هذا بسبب قانون الرياضة الجديد.
وقال اسامة خليل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان الجمعيات العمومية الموجهة والمسيرة هي التي في يدها القرار، ولا يمكن ان يتم اي شئ داخل النادي الا من خلال رئيس مجلس الادارة".

واضاف:" هذا ينطبق على كافة مجالس ادارت الأندية الكبيرة في مصر، وذلك لان القانون الجديد للرياضة اعاق مسيرة الكرة المصرية، واعطى سلطات غير عادية لرئيس مجلس الادارة وذلك عن طريق عدم تحديد بند الـ8 سنوات".

وأكمل:" اصبح رؤساء الأندية متاح لهم الترشح الي مالا نهاية، وهو ما فتح الباب امام بناء قاعدة من "الشللية" وذلك من اجل الحفاظ على كرسي مجلس الادارة".

وعن الاختلاف بين النادي المصري والاسماعيلي، أكد اسامة خليل على ان الفارق ان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان هو من اهالي بورسعيد ويعلم مدى حب وارتباط شعب بورسعيد بالنادي المصري، وهو عكس محافظ الاسماعيلية اللواء شريف بشارة وهو رجل جديد على المحافظة ورغم ذلك طلب ان يعقد جلسة مع مجلس الادارة الا ان الاجتماع تم الغاؤه، لظروف تتعلق برئيس نادي الاسماعيلي ابراهيم عثمان.

وقال:" وهذا أكبر دليل على ان السلطة في يد فرد واحد، عبارة عن مفسدة داخل الرياضة، فاذا كان رئيس النادي مريض او لديه من الظروف تعيقه عن اداء مهامه، من ينوب عنه ويسير أمور النادي".
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