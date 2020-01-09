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حوادث

ضبط مستودع أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص في السخنة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:08 م
مستودع أسطوانات بوتاجاز
مستودع أسطوانات بوتاجاز
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حسن غنيمة
تمكنت مباحث التموين فى السويس، من ضبط مستودع إسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار باسطوانات غاز البوتاجاز بدون ترخيص وغير مستوفى لاشتراطات السلامة المهنية والحريق مما يعد خطرا على قاطنى تلك القرية.

وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى عدد من البلاغات من المواطنين فى أحد القرى السياحية بقيام أحد الأشخاص باستغلال الشالية الخاص بيه بتخزين وبيع الانابيب للمواطنين الذين يتواجدن فى هذه القرية وعدد من المحلات التجارية الموجودة بمنطقة السخنة.

وعلى الفور أمر اللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بخروج حملة تموينية من أجل التأكد من البلاغات المقدمة، خرجت الحملة تحت اشراف العميد ايمن عبد الحميد، رئيس ادارة البحث الجنائى بالمديرية، قادها العقيد شريف أمين، رئيس مباحث التموين.

وبتفتيش المكان المبلاغ عنه عثرت الحملة على 50 اسطوانة بوتاجاز فى أحد الشاليهات بدور أرضى فى احد القرى السياحية واستغل مالكه المكان كمستودع لتخزين وبيع أسطوانات البوتاجاز بالإضافة الى بيع المنتجات الغذائية لسكان القرية، تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على تلك الإسطوانات وإحالتها الى النيابة العامة لتوالى التحقيقات.

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