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أخبار البلد

رئيس معلومات الوزراء: مبادرة الحزام والطريق من أهم المبادرات التنموية

الخميس 09/يناير/2020 - 01:57 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
قال أسامة الجوهري رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن الحوكمة الرشيدة مهمة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تتضمنه من معايير الشفافية والمساواة والمساءلة والمسؤولية لتشجيع المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها، مؤكدًا أن مسار التنمية المستدامة لا يستقيم بدون إدارة حكومية رشيدة وفاعلة.

وتابع ، الجوهري أن أعمال المنتدى الحوكمة تأتي في إطار تنفيذ الدولة المصرية لرؤية 2030 وذلك في ظل سعيها الدائم للارتقاء بمعدلات التنمية الوطنية، وخفض معدلات الفقر مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الأخرى والاضطلاع على نقاط القوى بها.

وأضاف ان مبادرة الحزام والطريق من أهم المبادرات التنموية ، موضحا أن مصر تحسنت فى مؤشر الحوكمة مقارنة بالعام الماضى مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التى نجحت فى تطبيق الحوكمة.

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