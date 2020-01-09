بالتعاون مع وزارة الرياضة.. روابط توقع عقداَ لرعاية أبطالها مع شركات عالمية



الابطال هم بطلة التايكوندو هداية ملاك وبطل سلاح الشيش علاء أبو القاسم، وبطلة الكاراتيه جيانا فاروق، والبطل البارالمبي في رفع الأثقال شريف عثمان، وبطل المصارعة محمد أبراهيم كيشو، وبطل الفروسية محمد طاهر زيادة، وبطلة تنس الطاولة دينا مشرف، وبطل الكاراتيه علي الصاوي، وبطل الإطاحة المطرقة مصطفي الجمل وبطل الجمباز علي زهران وبطل السلاح محمد عامر وبطل التايكوندو عبد الرحمن وائل وبطلة السباحة البارالمبية أية أيمن وبطلة التايكوندو نور حسين.



يتضمن هذا التعاقد، عقد رعاية لعدد من اللاعبين لأول مرة بالإضافة إلى إضافة رعايات جديدة لبعض اللاعبين واللاعبات في اطار خطة الإعداد التي تحرص روابط الرياضية على استكمالها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية

والاتحادات المعنية في إطار دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى في دعم الرياضة المصرية وأبطال مصر المتميزين.

في اطار الاستعدادات النهائية لأولمبياد طوكيو2020 ، ودعما لعدد من أبطال مصر الواعدين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، سيتم قريبًا توقيع عقد رعاية 14 لاعبا ولاعبة من خلال روابط الرياضية المسوق والوكيل الحصرى لهم مع أكبر الشركات العالمية ، وتشمل قائمة من أفضل الرياضيين المصريين الواعدين، أصحاب الإنجازات المتميزة للرياضة المصرية.