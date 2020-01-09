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محافظات

غير جادين.. سحب أراضى الدولة من 141 متعاقدا بوادي النطرون

الخميس 09/يناير/2020 - 02:25 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى ملف استرداد أراضى الدولة وسحبها من المستثمرين غير الجادين وتوفيق أوضاع المتعاقدين الآخرين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تذليل جميع العقبات للتيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي تشجيعًا للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلية منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارتي الزراعة والإسكان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، ومسئولي الشئون القانونية وحماية أملاك الدولة والاستثمار والتخطيط العمراني بالمحافظة.

وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة ومنع تكرار حالات التعدي عليها.

كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقًا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأسفر الاجتماع عن موافقة اللجنة على قبول طلبات التنازل المقدمة من 141 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة.

كما وافقت اللجنة على سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة بعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات.

وناقشت اللجنة عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص تغيير النشاط، حيث تمت الموافقة على 4 طلبات منها بعد مراجعتها من قبل اللجان المختصة.
غير جادين.. سحب أراضى الدولة من 141 متعاقدا بوادي النطرون
غير جادين.. سحب أراضى الدولة من 141 متعاقدا بوادي النطرون
غير جادين.. سحب أراضى الدولة من 141 متعاقدا بوادي النطرون
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