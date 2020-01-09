تخصيص أرض منطقة الخيالة لإقامة 42 عمارة سكنية في القاهرة









ووجّه المحافظ للادارة العامة للأملاك بسرعة تسليم الأراضي للجهات الصادر لصالحها القرار مع التزامها بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ، وإلغاء التخصيص في حالة عدم قيام الجهة الصادر لصالحها إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو مخالفة الاشتراطات.كما وافق المجلس على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة على عدد من مدارس القاهرة تخليدا لذكراهم وهم البطل الشهيد إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، والبطل الشهيد ماجد أحمد محمد صبري على مدرسة التحرير الإعدادية بنين بالمطرية ، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات بإدارة الزيتون التعليمية.كما وافق المجلس على إطلاق اسم البارون إمبان على شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة وهو المهندس البلجيكي المؤسس لحي مصر الجديدة وذلك بناء على رغبة العديد من سكان الحي.