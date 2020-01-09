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محافظات

تخصيص أرض منطقة الخيالة لإقامة 42 عمارة سكنية في القاهرة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:13 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص أرض منطقة الخيالة بنطاق حي البساتين ومساحتها 37,5 فدان، والتي سبق اعتماد مشروع تخطيط المنطقة وعرضها على وزير التنمية المحلية تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

ويضمّ المشروع إقامة 42 عمارة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية التي يتم إخلاؤها وإزالتها، بالإضافة إلى إقامة مجتمع سكني متكامل يضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان حيث يضم إقامة مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبي ومكتب بريد ، وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبًا، بالاضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.
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ووجّه المحافظ للادارة العامة للأملاك بسرعة تسليم الأراضي للجهات الصادر لصالحها القرار مع التزامها بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ، وإلغاء التخصيص في حالة عدم قيام الجهة الصادر لصالحها إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو مخالفة الاشتراطات.

كما وافق المجلس على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة على عدد من مدارس القاهرة تخليدا لذكراهم وهم البطل الشهيد إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، والبطل الشهيد ماجد أحمد محمد صبري على مدرسة التحرير الإعدادية بنين بالمطرية ، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات بإدارة الزيتون التعليمية.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البارون إمبان على شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة وهو المهندس البلجيكي المؤسس لحي مصر الجديدة وذلك بناء على رغبة العديد من سكان الحي.
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