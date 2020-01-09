وزير الإسكان: 33 مليار حجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على المشروعات الخدمية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم الإنفاق على المشروعات العمرانية في مدينة المنيا الجديدة منذ إنشائها بلغ نحو 5.6 مليار جنيه، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تسارع حجم الإنفاق بالمدينة، إذ بلغ نحو 2.6 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد تضاعف معدلات الاستثمار بالمدن الجديدة، منوها إلى أن ما تم إنفاقه على مدار 30 عاما، يعادل ما أنفق خلال الخمس سنوات الأخيرة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير وبرفقته اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية، وشملت محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة.



وأضاف الوزير أن حجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على المشروعات الخدمية بجميع محافظات الجمهورية بلغ 33 مليارا خلال الـ6 أشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المشروعات خلال الـ6 أشهر القادمة إلى 44 مليار جنيه.



وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تسعى دائمًا لعمل تنمية على مستوى محافظات مصر، فهي تبنى إسكانا اجتماعيا وتعلن عن مجتمعات عمرانية جديدةن وهو ما يشعر أبناء المجتمع المصري بجهود التنمية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها، قائلًا: "إحنا بنبنى لكل الناس وبندعم جميع الطبقات الأدنى والمتوسطة والعليا".



وقد استمع الوزير لشرح مفصل عن محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة بتكلفة 285 مليون جنيه، ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع ثنائية، ومرشحات رملية، وخزانا أرضيا، ومحطة رفع ثلاثية، ومدخلا ومصافي، وأحواض تجفيف، ومنظومة كلور.



وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن عام 2020 سيشهد إنجاز العديد من المشروعات على أرض المحافظة في قطاعات مختلفة، وهو ما يؤكد توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المنشودة بإستراتيجية مصر 2030، لافتًا إلى أن توجهات القيادة السياسية فى الفترة الحالية تركز بشكل واضح على التنمية في صعيد مصر، حيث أصبح من الواضح أن الصعيد يحظى بالعديد من المشروعات القومية التي تخدم التنمية الشاملة على أرض مصر.



وأعلن المحافظ أن المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي محور سمالوط الحر علي النيل بطول 24 كم وبتكلفة مليار و449 مليون جنيه، وأعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات، وهي مستشفى ملوي وسمالوط وديرمواس، 5 مراكز الأمومة والطفولة، وكذلك مركز الأورام، بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بتكلفة 273 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح أعمال صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3/يوم بتكلفة 565 مليون جنيه، ومحطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه.



من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم نهو الأعمال المدنية للمحطة بنسبة 95% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، كما تم عمل تجربة على الجاف (DRY)، وجار عمل تجربة على "WET"، لافتا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم كمرحلة أولى من إجمالي 140 ألف متر مكعب/ اليوم، كما يتم معالجة جزء منها بقدر 12.5 ألف متر مكعب / اليوم (ثلاثيًا)، 7.5 ألف متر مكعب/ يوم ثنائيًا.



وواصل الوزير يرافقه محافظ المنيا جولته الميدانية، حيث تفقدا عددا من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، ومن المقرر أن يواصل الوزير جولته فى محافظة المنيا بتفقد محطة مياه الشرب بأبوقرقاص بطاقة 204 ألف متر مكعب/ اليوم.

