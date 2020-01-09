ارتفاع أسعار الأسمدة.. الفلاحين: لم تتغير وما يثار حول الزيادة شائعات.. عبد الستار: شراؤه خرب بيوتنا.. والزراعيين: أسعارها بالسوق السوداء تعتمد على قانون العرض والطلب

الفلاحين: أسعار الأسمدة لم تتغير وما يثار حول ارتفاعها شائعات

عبد الستار: ارتفاع أسعار الأسمدة خلال 2019 "خرب بيوتنا"

المنتجين الزراعيين: أسعار الأسمدة فى السوق السوداء يعتمد على قانون العرض والطلب

يعانى الفلاحون فى الآونة الأخيرة من عدة أزمات، ربما يكون آخرها الارتفاع الضخم الذي أصاب الأسمدة مع دخول فصل الشتاء، والذى أقره البعض ونفاه البعض الآخر.وفى هذا الصدد، رصدنا التقرير التالى الذي يمثل استطلاعا حول أسباب غلاء الأسمدة ونتائج ذلك على الفلاح وعلى الأسعار.فى البداية، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار المستلزمات الزراعية (التقاوى – الأسمدة – الأيدى العاملة) مرتفعة مقارنة بأسعار الإنتاجية، ولكن أسعار الأسمدة لم ترتفع هذا العام كما يزعم البعض.وأضاف حسين أبو صدام، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر شيكارة أسمدة اليوريا 159.5 جنيه، وسعر شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، وبهذا لا تزيد أسعار الأسمدة على عام 2018.وأوضح نقيب الفلاحين أن أسعار الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية كما هى، ولكن تكمن المشكلة الحقيقية فى عدم الاكتفاء منها فلا تسد احتياجات الفلاح، وبالتالى يتجه نحو السوق السوداء والتى ترتفع أسعارها على المزارعين.وأكد أن سعر طن اليوريا فى السوق السوداء وصل إلى 5000 جنيه وأكثر، وقد يتضاعف السعر عن أسعار الجمعيات الزراعية.وأشار إلى أن أسعار الأسمدة العضوية مرتفعة جدًا، ولا يتم بيعها مدعمة فى الجمعيات الزراعية، لذا يعانى الفلاحون من ارتفاع الأسعار بشكل عام.فيما قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن المزارعين يعانون من موجات ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2019.وأوضحت النقابة أن ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين وضع الفلاح فى مشكلة كبيرة لأن معظم الفلاحين يعتمدون اعتمادا كاملا على الأرض الزراعية فى المعيشة، فمع ارتفاع الأسعار على الفلاح فى السماد والكيماوى والمبيدات الزراعية، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار ليس أمام الفلاح إلا ترك الأرض أو السجن لعدم مقدرة الفلاحين على سداد ديونهم.وقال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، فى تصريحات له، إن ارتفاع أسعار الأسمدة تتسبب فى خراب بيوت كثير من الفلاحين، لافتا إلى أن أغلب مشاكل السماد يتمثل فى النقل سواء تأخير النقل للفلاح، خاصة فى المناطق النائية أو تزويد أسعاره، مما ينعكس على سعر السماد وعند تأخير وصوله يضطر الفلاح لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره، وهناك أيضا فساد إدارى ببعض الجمعيات يتسبب فى بيع السماد فى السوق السوداء، حيث تقوم معظم الجمعيات الزراعية بتسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الحكومة والجهات المسئولة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعنت مصانع الأسمدة في تقليل الإنتاج والتصدير للدول الخارجية بأسعار سبب رئيسي في عدم وجود الأسمدة في السوق وارتفاع سعرها وبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها.وأضاف نقيب الفلاحين، أن مشروع الأسمدة الفوسفاتية الذي تم افتتاحه في الفترة الأخيرة سوف يساعد بشكل كبير في القضاء على أزمة الأسمدة.وأشار إلى أن الأسمدة الفوسفاتية تعد من أهم الأسمدة في الفترة الأخيرة وتخدم المحاصيل بصورة كبيرة، لأن عنصر الفوسفات له أهمية كبيرة للغاية في المحاصيل الزراعية.في السياق نفسه، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن الفلاحين يعتمدون فى الأغلب على الأسمدة من السوق السوداء؛ بسبب نقص كميات الأسمدة المدعمة التى تطرحها وزارة الزراعة والتى فى الأغلب لا تسد احتياجاتهم .وأضاف فريد واصل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء تعتمد على سياسة العرض والطلب، لذا ترتفع وتنخفض بناءً على ذلك، فليس لها أسعار ثابتة كذلك التقاوى وجميع المستلزمات الزراعية.وأكد نقيب المنتجين الزراعيين أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء ارتفع من 220 لـ 250 جنيها، بحيثُ يصل الفرق بين الأسمدة المدعمة والأسمدة فى السوق السوداء إلى 1500 جنيه فى الطن.وأوضح أن الفلاحين هم الفئة الذين يحتاجون أكبر دعم من الدولة لأنهم أساس بناء الوطن سواء الصناعة أو التجارة.