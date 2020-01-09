AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتقصيرهما في العمل..إحالة مديري الوحدتين الصحيتين بالبلاشون وميت جابر للتحقيق

الخميس 09/يناير/2020 - 03:23 م
حالة مديري الوحدتين
حالة مديري الوحدتين الصحيتين بالبلاشون وميت جابر للتحقيق
Advertisements
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة كلٍ من مدير الوحدة الصحية بالبلاشون ومدير مركز طب الأسرة بميت جابر التابعتين للإدارة الصحية ببلبيس للتحقيق وإعفائهما من مهام عملهما ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل .

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالوحدتين الصحيتين والتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية وتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق للمرضى ، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين غياب 29 من العاملين بالوحدة المحلية بالبلاشون عن العمل، وغياب 16 من العاملين بالوحدة الصحية بميت جابر.

ليقرر المحافظ إحالة مديري الوحدتين الصحيتين للتحقيق وإعفائهم من مهام عملهم وكذلك ندب مسؤلي دفتر الحضور والانصراف خارج الوحدتين الصحيتين ، ويوجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين.

أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله وقال ليس منطقيًا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الانضباط.. إحالة 53 طبيبا وممرضا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بنها

نقص الأدوية والمستلزمات.. محافظ كفر الشيخ يحيل 3 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق

غياب وإهمال بالصحة.. محافظ المنوفية يحيل أطباء وموظفين للتحقيق

ترشيحاتنا

إعلامي شهير يصدم الجميع حول الصورة المتداولة لـ نانسي عجرم مع قتيل فيلتها

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية شمال مالي وإصابة ٢٠ من قوات حفظ السلام

شاهد.. فيديو من داخل فيلا إيهاب توفيق بعد الحريق

لست ملكا.. ساديو ماني يرفض لقب محمد صلاح.. فيديو

القرار ليس مفاجئا.. تصرفات قام بها هاري قبل التنحي

القصة الكاملة بالفيديو والصور لـ حريق فيلا إيهاب توفيق.. النيران تلتهم الطابق العلوى.. والمطرب يفشل فى إنقاذ والده.. الوفاة بسبب الاختناق.. وماس كهربائي وراء الحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

mercedes vision.. مرسيدس تطرح سيارة خيالية من فيلم أفاتار.. صور