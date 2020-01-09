لتقصيرهما في العمل..إحالة مديري الوحدتين الصحيتين بالبلاشون وميت جابر للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة كلٍ من مدير الوحدة الصحية بالبلاشون ومدير مركز طب الأسرة بميت جابر التابعتين للإدارة الصحية ببلبيس للتحقيق وإعفائهما من مهام عملهما ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل .



جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالوحدتين الصحيتين والتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية وتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق للمرضى ، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين غياب 29 من العاملين بالوحدة المحلية بالبلاشون عن العمل، وغياب 16 من العاملين بالوحدة الصحية بميت جابر.



ليقرر المحافظ إحالة مديري الوحدتين الصحيتين للتحقيق وإعفائهم من مهام عملهم وكذلك ندب مسؤلي دفتر الحضور والانصراف خارج الوحدتين الصحيتين ، ويوجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين.



أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله وقال ليس منطقيًا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.