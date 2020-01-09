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اقتصاد

وزير الإسكان: انتهاء تنفيذ 10 آلاف و368 وحدة إسكان اجتماعي بالمنيا الجديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 10368 وحدة سكنية (432 عمارة)، بالإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، وتم تسليم 5082 وحدة منها لمستحقيها، بعد تركيب عدادات المرافق مسبوقة الدفع، وجارٍ تنفيذ 480 وحدة، وتم البت الفنى لتنفيذ 144 وحدة أخرى.

وقال الوزير -بحسب بيان الخميس- أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا خدميًا بمناطق الإسكان الاجتماعى، وتشمل (5 مدارس – 8 حضانات – وحدة صحية – 9 أسواق – 4 ملاعب – مركز شباب – نقطة شرطة)، وذلك فى إطار جهود الوزارة من أجل إقامة مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.
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