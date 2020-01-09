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أخبار العالم

القضاء اللبناني يقرر عدم استجواب كارلوس غصن إلا في هذه الحالة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:24 م
القضاء اللبناني يقرر
القضاء اللبناني يقرر عدم استجواب كارلوس غصن إلا في هذه الحال
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دعاء أبوهشيمة
أفاد مصدر قضائي في لبنان بأن النائب العام أعلن أنه لن يتم استجواب كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، مجددا قبل الحصول على ملفه من اليابان؛ بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده؛ حسبما أفادت "رويترز"، في نبأ عاجل لها.

وقد أجرت سلطات الادعاء اللبنانية، اليوم الخميس، تحقيقًا مع كارلوس غصن في قصر عدل بيروت، وذلك بعد استدعائه بناء على مذكرة من الإنتربول.

وأحال المحققون اللبنانيون ملف غصن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي لاتخاذ القرار.

وإلى ذلك، أصدرت السلطات اللبنانية قرارا بمنع كارلوس غصن من السفر.

وكان يتم الاستماع إلى إفادة غصن حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.

كما جري الاستماع إلى إفادته حول الأخبار المقدمة في حقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن دخوله إسرائيل والاجتماع مع عدد من القيادات الإسرائيلية.

وكانت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري شنت اليوم هجوما علنيا حادا ونادرا على كارلوس غصن، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة، وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.
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