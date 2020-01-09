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حوادث

النيابة تبدأ التحقيق في مخالفات صرف الأموال بنقابة الصحفيين

الخميس 09/يناير/2020 - 02:30 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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بدأت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد الغمراوي، الخميس، تحقيقات موسعة في البلاغ رقم ٤٧٢٦ لسنة ٢٠١٩؛ الخاص بصرف مبالغ مالية بنقابة الصحفيين بالمخالفة للقانون.

ومن المقرر -بحسب بيان- أن تستدعي النيابة المدير المالي لنقابة الصحفيين محمد عبد المطلب، للاستماع إلى أقواله في البلاغ؛ ولمعرفة كيفية صرف تلك المبالغ المالية بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك بعد أن أثيرت الأزمة مؤخرا وسط تساؤلات من الجمعية العمومية عن دور هشام يونس، أمين صندوق النقابة في صرف تلك المبالغ بالمخالفة للقانون؛ وكيف وافق على ذلك برغم وجوده أمينا للصندوق.
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