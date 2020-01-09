قرار ميجان وهاري.. إعلان حرب على العائلة المالكة.. تفاصيل

قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن قرار الأمير هاري وميجان ماركل بالتخلي عن مهامهما الأميرية وعدم إبلاغ العائلة المالكة ببيان يوم أمس، الأربعاء، عن خططهما حول التنحي، يعد "اعلان حرب" على الأسرة، وفقا لتقارير.



ويقال إن هذه الخطوة أصابت الملكة بخيبة أمل شديدة، في حين يعتقد أن والد هاري، الأمير تشارلز، وشقيقه وليام، غاضبان من هذا القرار.



وأعلن دوق ودوقة ساسكس أمس، الأربعاء، أنهما سيتخليان عن واجباتهما الملكيةـ، وأنهما يخططان لتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.



لم يتشاور الزوجان مع أفراد العائلة المالكة الآخرين قبل إصدار البيان، وهو الأمر الذي جعل الملكة "غاضبة للغاية"، والكل مستاؤون.



وظهرت تقارير تفيد بأن هارين 35 عامًا، وميجان، 38 عامًا، كانا يخططان لقضاء جزء كبير من الشهرين المقبلين في كندا، بعد عطلة ناجحة استمرت ستة أسابيع خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.



لكن إعلان الخبر القنبلة الذي وقع أمس، يؤكد أن الزوجين، اللذين تزوجا في عام 2018، سوف ينفصلان عن بقية أفراد العائلة ويواصلان حياة جديدة خاصة بهما.



وقال مصدر لصحيفة "الصن" لم يفصح عن هويته ومطلع على الشأن الملكي: "لم يناقشا قرارهما مع أي شخص، وهو ما يكسر كل قواعد البروتوكول، ويجعله بمثابة إعلان حرب على الأسرة الملكية".



وأضاف المصدر: "هناك غضب لما قاما به، وذلك بدون أي تفكير فيما يتعلق بالآثار المترتبة على ذلك، ولم يعلم أيا من أصدقائه بالموضوع".



وعقب إعلان الزوجين، أصدر قصر باكنجهام بيانا اعترف فيه "بالمشاكل المعقدة" مع هاري وميجان، اللذان أنجبا الطفل آرشي البالغ من العمر ثمانية أشهر في مايو من العام الماضي.



وقالت متحدثة باسم القصر: "نحن نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، ولكن هذه قضايا معقدة ستستغرق وقتًا حتى تنجح".



تأتي خطوة هاري وميجان في أعقاب أسابيع من التكهنات الشديدة حول مستقبلهما بعد فترة راحة طويلة خلال موسم الأعياد، لم يظهرا خلالها.

