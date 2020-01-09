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سيارات

فورد ford تعلن انتهاء العروض على أسعارها في مصر.. تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 05:02 م
فورد فيستا
فورد فيستا
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اشرف عطية
أعلن وكيل فورد في مصر أن العروض التي قدمها في نهاية عام 2019 وتشمل تخفيضات في أسعار كل سياراتها لما يصل إلى 50 ألف جنيه انتهت مع بداية العام الجديد 2020 لتعود أسعار الموديلات الخاصة بالشركة إلي أسعارها السابقة بزيادة 50 ألف جنيه في بعضها.


وجاءت الأسعار الجديدة بعد الزيادة في السعر كالتالي :

فورد ايكو سبورت

ford ecosport بيز 299.900 ألف

ford ecosport تريند 319.900 ألف

ford ecosport سبورت 349.900 ألف

ford ecosport تيتانيوم 374.900 ألف.


فورد كوجا

ford kuga أول فئة 497.500 ألف

ford kuga ثاني فئة 547.500 ألف

ford kuga ثالث فئة 597.500 ألف

ford kuga رابع فئة 647.500 ألف.


فورد فيستا

ford fiesta بيز 3 باب 234.900 ألف

ford fiesta تريند 5 باب 274.900 ألف

ford fiesta تريند + 299.900 ألف

ford fiesta سبورت 324.900 ألف

ford fiesta تيتانيوم 3 باب 374.900 ألف.


فورد فيوجن

ford fusion أول فئة 474.900 ألف

ford fusion ثاني فئة 524.900 ألف

ford fusion ثالث فئة 574.900 ألف

ford fusion رابع فئة 599.900.

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