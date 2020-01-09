أمير عزمي يكشف كواليس رحيل جروس والمتسبب في ضياع الدوري.. فيديو

كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك، سبب خسارة الفارس الأبيض، لقب الدورى الموسم الماضى، وكواليس رحيل السويسرى كريستيان جروس مدرب القلعة البيضاء السابق.



وقال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك للدورى الموسم الماضى هو ترتيب جدول الدورى ولجنة المسابقات، وفى آخر شهر تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس كانت هناك أزمة خسارة الدورى وفقدان النقاط والدنيا وقعت معانا بسبب ضغط المباريات وترتيب المباريات والإجهاد الذى أصاب اللاعبين.



وتابع: الزمالك خاض نهائى كأس الكونفيدرالية خلال شهر رمضان وإحدى مباريات الدورى المحلي، والأزمة الأساسية كانت فى ترتيب الجدول وتعبت كمدرب من ترتيب مواعيد جدول الدوري وكنت لا أرى عائلتي وكان فيه أخطاء.



وأضاف: لم أتحدث إلى جروس فى ملف رحيله من عدمه وكانت الأنباء تتردد حول تجديد عقده شهرين أو موسم آخر بعد حصد لقب كأس الكونفيدرالية، لافتا إلى أنه تحدث مع المدرب السويسرى حينها عن حصول اللاعبين راحة أو الدخول فى معسكر تدريبي بعد الإنتهاء من البطولة الإفريقية.



واستطرد قائلا: أنا لا أتدخل فى الأمور الإدارية وعلاقتى بجروس كانت فى النواحى الفنية وحينما علمت بقرار رحيله عن الزمالك توجهت إليه وقمت بوداعه وتمنيت له التوفيق فى قادم التجارب التدريبية.