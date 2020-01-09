قطر ترفع سعر الخام البحري لشهر ديسمبر إلى 68.05 دولارا للبرميل

قال مصدر مطلع يوم الخميس إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر ديسمبر كانون الأول عند 68.05 دولار للبرميل بارتفاع 3.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.



يضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند 3.16 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 28 سنتا عنه قبل شهر وفقا لحسابات "رويترز".



كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في ديسمبر كانون الأول عند 68.90 دولار للبرميل، بارتفاع 2.95 دولار عن الشهر السابق.



ويعني هذا علاوة مقدارها 4.01 دولار للبرميل في سعر البيع الرسمي للخام البري فوق الأسعار المعروضة لدبي، بزيادة ثلاثة سنتات عن الشهر السابق.