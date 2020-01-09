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رياضة

الزمالك ينظم رحلة للبعثة الإدارية لـ زيسكو الزامبي فى الأهرامات

الخميس 09/يناير/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

نظمت إدارة العلاقات العامة بنادى الزمالك رحلة للبعثة الإدارية لفريق زيسكو الزامبي لزيارة الأهرامات بناءا على طلبهم حيث قام نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة باصطحابهم لأهرامات الجيزة وتسهيل إجراءات التحرك والإقامة لهم.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة.
وضمت القائمة..

محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي في خط الوسط

عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم
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