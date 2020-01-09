ضعف المياه فى عدة مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة ( جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم ) وذلك لمدة 12 ساعة إعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 11/1/2020 وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب .



وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .



وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.



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