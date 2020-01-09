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بين الناس

ضعف المياه فى عدة مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

الخميس 09/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة ( جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم ) وذلك لمدة 12 ساعة إعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 11/1/2020 وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب .

وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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