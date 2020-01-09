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محافظات

خلال 15 يوما.. شاغلو محلات نورس بورسعيد يتعهدون بسداد المتأخرات

الخميس 09/يناير/2020 - 03:33 م
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد نجاح الغرفة في تقريب وجهات النظر بين ملاك محلات قرية النورس السياحية المملوكة لشركة بورسعيد للتنمية السياحية والصادر بشأنها قرار تصفية وبين الجهة التنفيذية والمصفي القضائي.

وقال سعده أنه ترأس اجتماع بمقر الغرفة بحضور شاغلى محلات قرية النورس السياحية واللجنه المشكلة لتصفية شركة بورسعيد للتنمية السياحية واللواء محمد عامر مستشار المحافظ والعميد نعمان على نعمان رئيس حى الشرق الواقع بنطاقه المحلات وجرجس عياد المصفي القضائي للشركة.

وأضاف سعده أن الاجتماع جاء لبحث مشكلة مستحقات الشركة المتأخرة لدى شاغلي محلات النورس فى ضوء تصفية الشركة وقد تم الاستماع إلى وجهات النظر وتبادل الروئ والمقترحات

وأكد سعده علي أنه تم الإتفاق على قيام شاغلي المحلات بسداد جميع المتأخرات المستحقة للشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم ٩ يناير ٢٠٢٠.
خلال 15 يوما.. شاغلو محلات نورس بورسعيد يتعهدون بسداد المتأخرات
خلال 15 يوما.. شاغلو محلات نورس بورسعيد يتعهدون بسداد المتأخرات
خلال 15 يوما.. شاغلو محلات نورس بورسعيد يتعهدون بسداد المتأخرات
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