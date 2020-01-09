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أخبار العالم

#تونس_ترفض_الميليشيات_التركية يشعل تويتر.. ومغردون: نرفض التدخل في السيادة الليبية

الخميس 09/يناير/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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منار نور
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تونس_ترفض_الميليشيات_التركية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وجاءت التعليقات كالتالى: "ضاق الحال ب اردوغان من جميع الجوانب لأن العالم كله يرفض تدخل أردوغان الإرهابي في ليبيا فحاول إرسال 19 إرهابي عبر الحدود التونسية الليبية ولكن الحكومة التونسية استطاعت القبض عليهم - أردوغان لم يكتف بسوريا وليبيا بل في طريقه الي استخدام تونس أرض لإرهابه بإرساله عدد من المسلحين إلى ليبيا عن طريقها لكنها نجحت في القبض عليهم".

وقال أخرون: "الشعب التونسي يرفض اي تدخل في السيادة الليبية - اردوغان الأكبر داعما للمليشيات الإرهابية يحاول استخدام تونس لنقل الارهابيين فقد القت السلطات التونسيه علي 19 ارهابي يحاولون الفرار الي ليبيا لمساندت الإرهابيين هناك".

وكانت وزارة الداخلية التونسية اعلنت ضبط 19 شخصا من دولة أفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا.
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