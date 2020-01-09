تونس_ترفض_الميليشيات_التركية يشعل تويتر.. ومغردون: نرفض التدخل في السيادة الليبية

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تونس_ترفض_الميليشيات_التركية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت التعليقات كالتالى: "ضاق الحال ب اردوغان من جميع الجوانب لأن العالم كله يرفض تدخل أردوغان الإرهابي في ليبيا فحاول إرسال 19 إرهابي عبر الحدود التونسية الليبية ولكن الحكومة التونسية استطاعت القبض عليهم - أردوغان لم يكتف بسوريا وليبيا بل في طريقه الي استخدام تونس أرض لإرهابه بإرساله عدد من المسلحين إلى ليبيا عن طريقها لكنها نجحت في القبض عليهم".





وقال أخرون: "الشعب التونسي يرفض اي تدخل في السيادة الليبية - اردوغان الأكبر داعما للمليشيات الإرهابية يحاول استخدام تونس لنقل الارهابيين فقد القت السلطات التونسيه علي 19 ارهابي يحاولون الفرار الي ليبيا لمساندت الإرهابيين هناك".



