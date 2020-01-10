أول خسوف للقمر خلال 2020 اليوم .. تدشين مدينة متقدمة لعلوم الفلك في مصر.. إنشاء مرصد فلكي وطني جديد .. ومتحف علمي للجمهور في المعهد القومي للبحوث الفلكية

تعامد الشمس على معبد حتشبسوت فى الدير البحري بالأقصر

البحوث الفلكية:

إنشاء متحف علمي خاص بالمعهد قريبا

إنشاء مرصد فلكي مصري جديد بالتعاون مع اليابان والصين وإيطاليا وأمريكا









يشهد المعهد القومي للبحوث الفلكية تطورات مهمة على الصعيد العلمي، بينما توجد بعض الظواهر الفلكية الثابتة، والتي تأتي على مدار العام بشكر مستمر. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن عام 2020 سيشهد حدوث العديد من الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية التى يترقبها هواة الفلك وعلماؤه، يصل عددها إلى 4 خسوفات قمرية وكسوفين للشمس.





وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه سيكون اليوم الجمعة الموافق 10 ينايـــر 2020 تحدث أول ظواهر الخسوف لعام 2020، حيث يحدث خسوف للقمر من نوع شبه الظل، فخلال هذا الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض"الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، (اضاءة خافته) وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية.





وأضاف أنه كذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة اوروبا– قارة آسيا – معظم قارة أستراليا –قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).





وأكد المعهد أنه يرحب بالمواطنين وهواة الفلك للاستمتاع بمشاهدة تلك الظواهر الفلكية في مقر المعهد بحلوان، حيث تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبًا.





وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وثماني دقائق وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة واثنتي عشرة دقيقة تقريبًا، أما ذروته (وسطه) التي يحجب فيها ظل الأرض 90 % تقريبًا من منطقة شبه الظل فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي.





كما أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، عن تعامد أشعة الشمس الفلكية يوم 6 يناير 2020 ميلاديا الماضي، عند شروقها على قدس أقداس معبد حتشبسوت (الدير البحري) بالأقصر للمرة الأولى هذا العام.





يقع معبد حتشبسوت على الضفة الغربية من نهر النيل مستندًا إلى الجبال التي تفصله عن وادى الملوك، ويوضح الشكل (1) صورة لواجهة المعبد، بينما يوضح شكل (2) مخططًا هندسيًا له.





وسوف يكون هناك تعامد ثانٍ للشمس على قدس أقداس هذا المعبد يوم 9 ديسمبر 2020 بنفس الكيفية مع فارق التوقيت.





وفي سياق آخر قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه في ظل التوسعات العمرانية التي تشهدها مصر بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها، أصبح هناك نوع من التلوث الضوئي الذي يتعذر على المرصد القيام بدوره العلمي لرصده.





وأضاف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث جدوى دراسة إنشاء مرصد فلكي مصري جديد وتشكيل لجنة للإنشاء، والتي اجتمعت أكثر من مرة وتم اختيار 3 أماكن لتجرى عليها اختبارات، ومن ثم اختيار الأنسب لإقامة المرصد به الأول في جنوب سيناء، واثنين في الصحراء الشرقية شمال وجنوب الغردقة.





وأشار إلى أن دراسة الجدوى التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية أقرت بحاجته إلى تليسكوب بمرآة قطرها 6.5 متر ليعمل عليها فريق كامل، وتم البدء في التعاقد مع الشركة التي ستصنع المرآة، ومن المرجح أن تستغرق عامين أو ثلاثة، بينما الدراسة تستغرق عاما، بينما يستغرق إنشاء المرصد 5 سنوات.





وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس المعهد القومي للبحوث الفلكية مع وزير التعليم العالي، أقر دراسة الجدوى وجار مناقشتها مع اللجنة المشكلة بواسطة رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم رفعها لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للموافقة عليها، ويشارك في هذه اللجنة وزارة الدفاع ووزارة التخطيط والمالية والخارجية.





وأكد أن هناك شركاء دوليين مثل اليابان والصين وإيطاليا وأمريكا يشاركون برأي استشاري، مشيرا إلى أن مهام المرصد الجديد هو وجود تليسكوبات أخرى جديدة ومركز للتدريب ووحدات لبرامج الفضاء للتخديم على وكالة الفضاء المصرية الجديدة.



