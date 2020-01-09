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أخبار البلد

سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية

الخميس 09/يناير/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، الدروع، وذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح أول ملتقى السلامة والصحة المهنية، وأهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى "غريب" درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهوده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية، وعمله الدءوب لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

كما قام سيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر بإهداء درع الاتحاد إلى الوزير والمحافظ وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، والمهندس محمد سالم رئيس مجمع الألومنيوم، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأهدى المهندس محمد سالم رئيس مجمع الألومنيوم درع الشركة لوزير القوى العاملة، ومحافظ قنا.

كما أهدي مدير المديرية مصحف شريف لوزير القوى العاملة، ومحافظ قنا ورئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية.
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية
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