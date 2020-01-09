خبيرة: الاتفاقية التجارية بين الصين وأمريكا تنفذ على مراحل.. فيديو

قالت نادية حلمي الخبيرة في الشؤون الصينية، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن موافقته بشكل مبدئي فقط على الاتفاقية الدولية بين واشنطن والصين ، موضحة أن وزير الخزانة الأمريكي أراد أن تتم الاتفاقية على مراحل للتأكد من التزام الجانب الصيني ببعض مؤشرات الاتفاقية.



وأضافت نادية حلمي عبر مداخلة هاتفية لـ قناة اكسترا نيوز، ان من ضمن تلك المؤشرات التي تسعي اليها الولايات المتحدة، الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والتأكيد على عدم تقليد التكنولوجيا الأمريكية.



وأشارت نادية حلمي الخبيرة في الشؤون الصينية، أنه خلال اتفاق المرحلة الأولى تم الاتفاق على شراء عدد من المشتريات الزراعية بأكثر من 50 مليار دولار وهو أعلى رقم استثماري زراعي منذ عام 2017، موضحا أنه تم تخفيض التعريفات الجمركية على السلع من الدول الأكثر تفضيلا، والتي ووقعت معها الصين وفقا المنفعة المتبادلة بين الدول.



وأوضحت نادية حلمي، انها تتوقع الكثير من الصعوبات خلال المرحلة الأولى والثانية من الاتفاقية، لرغبة الصين دخول الجيل الثالث من التكنولوجيا، بالإضافة إلى مشكلة شركة هواوي التي تم إدراجها ضمن اللائحة السوداء.



ولفتت نادية حلمي، إلي أنها تعتقد أن رغبة الادارة الامريكية في ان تكون الاتفاقية على عدة مراحل، يأتي ضمن المناورات الامريكية مع الصين لتحقيق مكاسب اخرى.



وأكدت نادية حلمي، ان الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لن تنتهي بسهولة، موضحة ان الأمور مازالت بها بعض السلبيات بين البلدين.



