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أخبار البلد

بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات

الخميس 09/يناير/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كافة المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ خاصة في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل حركة المرور بالشوارع وحركة سير المواطنين وحل مشكلات الصرف الصحي.

وأكد اللواء محمود شعراوي علي قيام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات التي تواجه سقوط الأمطار وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر ، مشيرًا الي ان الغرفة تواصل عملها علي مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات.

وأشار اللواء شعراوى أن غرفة عمليات الوزارة أكدت تعرض محافظات دمياط والدقهلية كفر الشيخ لسقوط أمطار متوسطة وجارى التعامل مع أي تجمعات ويجرى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى بهم لمتابعة استمرار تصريف الأمطار وتفادى حدوث تجمعات للمياه حتى لا تتسبب في إعاقة المرور بالشوارع والميادين ، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه .

وطالب الوزير من كافة المحافظات بمراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع والتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين ، والتأكيد علي استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة .
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
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